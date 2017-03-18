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馬提到人頭黨員 吳敦義：跟誰有關你們很清楚

前總統馬英九今出席前副總統吳敦義參選國民黨主席團結誓師大會。（記者叢昌瑾攝）

2017-03-18  12:26

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天上午出席國民黨主席參選人吳敦義競選總部「團結誓師大會」致詞時，提到人頭黨員問題，呼籲6位黨魁參選人要把「害蟲」根除，吳敦義會後受訪面對媒體詢問是否對馬談話感到尷尬時表示，他完全不會，「同我無關」，並對媒體說「他講會跟誰有關，你們都很清楚，（我）沒有問題。」

至於馬英九痛斥有少數黨內同志，最近砲口向內，下週還有某些黨員要來清算他，指他是「亡國之君」，吳敦義說，這種行為非常惡質、不道德也不公道，他強調，馬英九當然有責任，但他也細數馬英九過去8年政績，雖然可以找到一些缺點，「例如開徵證所稅，就不是很好的制度，後來就被整個拿掉」，但一個總統當了8年，不可能沒有犯過錯。

由於馬英九先前也曾出席競爭對手郝龍斌競選辦公室成立活動，媒體關切馬英九對郝、吳態度，是否有差別？吳敦義雖說，他不知道，但又補了一句話說，「他（指馬英九）也只是去那裡坐著」，並強調馬英九不可能每個參選人那邊都過去，而且以馬英九的高度，不可能告訴大家要選定誰支持。

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