「楊泮池非請辭是遁逃」！陳芳明：為學界留下恥辱

2017-03-18 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕台大校長楊泮池上午在校務會議上宣布6月任期滿後不續任；作家陳芳明則批評，「這不是請辭，而是遁逃。為台灣學界留下無可抹滅的恥辱」。

陳芳明說，任期屆滿就下台，不能叫請辭，對於論文造假案，完全不置一詞，才是嚴重的問題。在團隊中，所有的成員都不能孤立存在，而是一個命運共同體，「否則個別研究就好，為什麼必須掛那麼多名字？難道只是為了領錢而已嗎？研究獲得成果時，不就是每個人的共同成果嗎？出現瑕疵時，不就是共同瑕疵嗎？校長可以完全保持高度沈默嗎？」

陳芳明質疑，為什麼事情發生後，校長就立即切割，宣稱「我的部分沒有問題」，他認為，一篇論文發表，是整個團隊的問題，每年從國家申請數10億的經費，校長也領取龐大金額，難道沒有共同責任嗎？「小蝦米被犧牲了，大鯨魚卻無事揚長而去，這徹底違背了學術倫理，也傷害了台灣的國際聲譽」。

陳芳明批評，楊泮池是他所見過最沒有擔當的校長，犧牲一位女性教授之後，就宣稱請辭，「這種做法，比黑社會老大還不如，這不是請辭，而是遁逃。為台灣學界留下無可抹滅的恥辱」。