| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》9局嚇出冷汗 波多黎各險勝美國晉級4強
 首頁 > 政治

市政顧問怪怪的？ 柯文哲：容忍是自由的基礎

2017-03-18  11:53

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報今獨家報導，台北市的市政顧問「人爆多建議怪」，市長柯文哲挨批不願整頓；對此，柯文哲今表示，在這個世界，什麼奇怪的聲音都有，有時候就當作一個多元的聲音聽一聽，要不要採納，政府要做決定。

柯老調重彈指出，秉持「開放政府、全民參與、公開透明」、「容忍是自由的基礎」等原則，就算要領車馬費2000元，也要出席才可拿，「又不是掛名就有錢，還是那句話，這個世界什麼奇怪的聲音都有啦！」

柯文哲說，以前都是以市長的角度來僱市政顧問，「後來我要求每個局處首長自己去顧，當作每個局處的智囊團」，所以人數就比較多一點，不過，柯文哲話鋒一轉指，表面上七百多個顧問，但分散到北市府31個局處後，每個局處大概20個，「其實也沒有很多啦」，主要作用是定義成智囊團。

媒體問，但有些意見很怪，例如有市政顧問建議幫孔子上香，柯文哲會不會考慮整頓市政顧問？柯文哲笑稱，在這個世界，什麼奇怪的聲音都有，有時候就當作一個多元的聲音聽一聽，「那要不要採納，政府要做決定。」

廣告
  • 柯文哲今表示，在這個世界，什麼奇怪的聲音都有，所以有時候就當作一個多元的聲音聽一聽，要不要採納，政府要做決定。（記者沈佩瑤攝）

    柯文哲今表示，在這個世界，什麼奇怪的聲音都有，所以有時候就當作一個多元的聲音聽一聽，要不要採納，政府要做決定。（記者沈佩瑤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 市政顧問 柯文哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
揭秘✧鬍鬚張滷肉飯
冷飲✧提拉米蘇咖啡
古早味✧蒜蓉辣椒醬
這樣炒出Ｑ彈米粉！
轉寄

標題：市政顧問怪怪的？ 柯文哲：容忍是自由的基礎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月18日‧星期六‧丁酉年二月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.