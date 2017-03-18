市政顧問怪怪的？ 柯文哲：容忍是自由的基礎
2017-03-18 11:53
〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報今獨家報導，台北市的市政顧問「人爆多建議怪」，市長柯文哲挨批不願整頓；對此，柯文哲今表示，在這個世界，什麼奇怪的聲音都有，有時候就當作一個多元的聲音聽一聽，要不要採納，政府要做決定。
柯老調重彈指出，秉持「開放政府、全民參與、公開透明」、「容忍是自由的基礎」等原則，就算要領車馬費2000元，也要出席才可拿，「又不是掛名就有錢，還是那句話，這個世界什麼奇怪的聲音都有啦！」
柯文哲說，以前都是以市長的角度來僱市政顧問，「後來我要求每個局處首長自己去顧，當作每個局處的智囊團」，所以人數就比較多一點，不過，柯文哲話鋒一轉指，表面上七百多個顧問，但分散到北市府31個局處後，每個局處大概20個，「其實也沒有很多啦」，主要作用是定義成智囊團。
媒體問，但有些意見很怪，例如有市政顧問建議幫孔子上香，柯文哲會不會考慮整頓市政顧問？柯文哲笑稱，在這個世界，什麼奇怪的聲音都有，有時候就當作一個多元的聲音聽一聽，「那要不要採納，政府要做決定。」
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