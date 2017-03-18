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高雄市長黨內初選殺到見骨 陳菊：我覺得很煩！

高雄市長陳菊和中油董座陳金德一起出席植樹活動。（記者黃佳琳攝）

2017-03-18  11:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕有意投入下屆高雄市長選舉的立委林岱樺，接連因棄養、關說等案件重創形象，外界解讀有人刻意打壓民調一直排在前段班的林岱樺，才會一直操作不利林形象的議題，企圖影響初選民調，對於黨內初選已經殺到見骨的現象， 高雄市長陳菊今出席植樹活動時，私下抱怨：「我覺得很煩」。

陳菊指出，任何願意為高雄努力的人，她都歡迎，在這個過程中，她希望大家選擇能夠團結派系的人，那些不斷用抹黑的方式在網路上製造很多紛爭，讓她很不欣賞，也認為會分化民進黨的團結力，她重申自己喜歡人格成熟、誠實善良的人，有這樣的格局，才有能力領導大高雄。

陪同陳菊出席植樹活動中油董事長陳金德，也再度強調中油絕無刻意外流公文、介入高雄市長黨內初選；至於是不是要發這麼重的毒誓來自清，陳金德笑說：「這樣人家才會相信啊！」

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