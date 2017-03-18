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吳敦義誓師再打「經國牌」稱2020要拿回執政權

2017-03-18  11:59

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人吳敦義今天上午舉行「團結誓師大會」，他在致詞時再度打出「經國牌」，自詡追隨蔣經國當年治國的三個特質「目光如炬」、「心胸四海」、「雙肩勝鐵」，向黨員承諾自己要用兩肩承擔，一定能重新贏回國民黨的尊嚴，2020拿回執政權。

吳敦義表示，國民黨要先團結打好2018選舉，多贏回幾個地方執政權，奠定2020勝選基礎，終極目標就是恢復執政，才能把民進黨政府的「一例一休」政策連根拔掉，他並讚揚在場的南投縣長林明溱，日前開出第一槍，反對「一例一休」。

吳敦義表示，未來國民黨要重新活化組織，原有的地方小組要聯合各區的分部，定期召開聯合小組會議，針對地方上路燈、路面不好等問題，透過召開這個會議，改善人民疾苦，還要遵照孫中山「天下為公」的理念，設立公益性的團體「藍天志工團」，為農民、勞工、婦女、知青講話，讓國民黨從單純的政治團體，兼具做慈善工作的公益性質。

吳敦義還說，蔡政府如果再不能打破兩岸僵局，國民黨就要為兩岸獻出對策，重喚人民，以「一中各表」的「九二共識」，重新搭起兩岸溝通橋樑，奠定兩岸和平基礎，並協助處理台商的困難。

他強調，兩岸經貿協議ECFA有5百多項的早收清單，8千多個品項，目前仍有很多問題要與對岸談，沒有通過的服貿協議尤其可惜，台灣絕對不能放棄中國市場，RCEP等經貿協議是台灣最重要的選擇，如果大家打開胸襟，台灣一定會有燦爛光明的未來。

他並承諾，如果當選黨魁，會以大公無私的作風，挑選出最有能力、品德、學識，永遠不會背叛國民黨的人，代表國民黨出征，贏取勝利。

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  • 副總統吳敦義今舉辦參選國民黨主席團結誓師大會，前總統馬英九出席。（記者叢昌瑾攝）

    副總統吳敦義今舉辦參選國民黨主席團結誓師大會，前總統馬英九出席。（記者叢昌瑾攝）

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