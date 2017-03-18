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AIC與國家地理雜誌聯手 開攝影課程

2017-03-18  11:39

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國創新中心（AIC）成立屆滿3週年。美國在台協會處長梅健華出席致詞時表示，AIC自2014年成立後，接連推出近300種課程，吸引將近50萬人參與，繼與微軟、IBM等國際大廠合作後，AIC今年將與國家地理雜誌合作開設攝影課程，歡迎民眾共襄盛舉。

梅健華上午出席AIC成立3週年的創新論壇，並於活動現場體驗AR、VR快閃展覽。梅健華當場戴起VR體驗器，在體驗器中飛過敦煌莫高石窟時，梅健華俏皮的驚呼「它看起來好真實！」（It looks so realistic）。梅健華致詞時提到，去年AIC推出美國創新體驗館，家人也有參與，當時在虛擬實境中划獨木舟，甚至有機會跟虛擬美國前總統歐巴馬揮手，他覺得非常好玩。

一同出席致詞的經濟部工業局主秘楊志清表示，政府希望透過這個平台連結國際、解決生活中的不便，創造社會討論創新想法的氛圍，並將世界買家導引進台灣。

美國創新中心為美國國務院在亞洲設置的第一個創新中心，由美國在台協會與台灣創意設計中心共同設置，旨推廣數位學及創新資訊，今年則以「科技、文創」為題，希望整合台灣具優勢的墊子製造業及虛擬實境等科技技術，帶動新一波產業革新風潮。

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  • AIT處長梅健華出席美國創新中心3週年慶活動，期待中心能帶動產業新風潮。（記者林正堃攝）

    AIT處長梅健華出席美國創新中心3週年慶活動，期待中心能帶動產業新風潮。（記者林正堃攝）

  • 美國在台協會處長梅健華於論壇時與國家地理雜誌攝影師合影。（記者彭琬馨攝）

    美國在台協會處長梅健華於論壇時與國家地理雜誌攝影師合影。（記者彭琬馨攝）

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