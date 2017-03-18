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基隆輕軌將虧到不省人事？ 柯文哲：捷運是種迷思

2017-03-18  11:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕總統蔡英文昨天宣布，將在南港到基隆之間建輕軌。台北市長柯文哲今天出席台北杜鵑花季活動後受訪時，媒體問他認為基隆輕軌會不會也虧到不省人事？柯文哲回應，捷運是種迷思，捷運路線是要有很強的都市規劃，自償性要靠都市規劃來處理，但沒有看到細節沒有辦法評論。

柯文哲指出，據他了解，在他剛上任的時候，中央有提出基隆河谷交通整合計畫，包括北宜直鐵、汐止民生線、基隆輕軌、台鐵、國道公車幹線化等，而他比較關心的是整個計畫要怎麼做。柯指自己也是在報紙上看到消息，會要求交通局和交通部聯絡，了解到底整個基隆河谷的交通整合計畫要怎麼做。

至於贊不贊成蓋輕軌，柯文哲強調重點在於整個基隆河谷交通整合計畫要怎麼做，但會不會分攤高達80億的費用，柯文哲僅說，捷運的路線重點是要有很強的都市規劃，自償性要靠都市規劃來處理，這很細節啦，沒有看到細節沒有辦法評論。

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  • 柯文哲回應，捷運是種迷思，捷運路線是要有很強的都市規劃，自償性要靠都市規劃來處理，但沒有看到細節沒有辦法評論。（記者沈佩瑤攝）

    柯文哲回應，捷運是種迷思，捷運路線是要有很強的都市規劃，自償性要靠都市規劃來處理，但沒有看到細節沒有辦法評論。（記者沈佩瑤攝）

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