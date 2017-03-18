楊仁壽為扯李登輝領終身俸道歉 李辦接受

2017-03-18 11:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前大法官楊仁壽日前批年金改革溯及既往違憲，還指前總統李登輝現在還「照領終身俸」，被李登輝辦公室要求道歉更正。楊仁壽今天上午發出公開道歉書，感佩李登輝拋棄相關權利。對此，李登輝基金會秘書長王燕軍回應，改革一定有人會損失自己利益，就像當時李登輝推動民主改革的道理是一樣的，但大家應該有維護國家社會最大利益的想法，「對於楊仁壽的道歉，我們也是感佩。」

楊仁壽日前受全國公務人員協會之邀，赴「年金改革溯及既往違憲研討會」演講，演講中提到李登輝到現在「照領終身俸」，跟當總統一樣，「這就是不溯及繼往，這就是不溯及的事實，你還能改我？要改也是每一位軍公教都同意」，現場響起掌聲。遭到李辦打臉指李登輝早就拋棄相關權益，要求楊仁壽四十八小時內道歉，否則提告。

楊仁壽十八日上午發出公開道歉書，指他絲毫未有不禮之念，遑論攻訐。無論如何，講詞或有欠周延之處，不無冒犯，特此致歉。

對此，李登輝基金會秘書長王燕軍表示，李總統認為，國家社會在進步中一定有改革，就像他當年推動民主改革道理是一樣的，很多人會在改革的時候損失自己原來的利益。但改革是必須的時候，若站在國家社會立場看問題，不管是個人、單位、團體，權益受影響時，都應該要有維護國家社會最大利益的心情，也就是能夠犧牲個人利益。

王燕軍指出，政府的政策或決策有無瑕疵是一回事，該不該改革又是另一回事，楊仁壽願意道歉，我們也是感佩，接受各種形式的道歉。