| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄大林發電廠意外 工程師陳屍鍋爐處 經典賽Live》激戰！ 美國雙轟追至1分差
 首頁 > 政治

楊仁壽為扯李登輝領終身俸道歉 李辦接受

2017-03-18  11:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前大法官楊仁壽日前批年金改革溯及既往違憲，還指前總統李登輝現在還「照領終身俸」，被李登輝辦公室要求道歉更正。楊仁壽今天上午發出公開道歉書，感佩李登輝拋棄相關權利。對此，李登輝基金會秘書長王燕軍回應，改革一定有人會損失自己利益，就像當時李登輝推動民主改革的道理是一樣的，但大家應該有維護國家社會最大利益的想法，「對於楊仁壽的道歉，我們也是感佩。」

楊仁壽日前受全國公務人員協會之邀，赴「年金改革溯及既往違憲研討會」演講，演講中提到李登輝到現在「照領終身俸」，跟當總統一樣，「這就是不溯及繼往，這就是不溯及的事實，你還能改我？要改也是每一位軍公教都同意」，現場響起掌聲。遭到李辦打臉指李登輝早就拋棄相關權益，要求楊仁壽四十八小時內道歉，否則提告。

楊仁壽十八日上午發出公開道歉書，指他絲毫未有不禮之念，遑論攻訐。無論如何，講詞或有欠周延之處，不無冒犯，特此致歉。

對此，李登輝基金會秘書長王燕軍表示，李總統認為，國家社會在進步中一定有改革，就像他當年推動民主改革道理是一樣的，很多人會在改革的時候損失自己原來的利益。但改革是必須的時候，若站在國家社會立場看問題，不管是個人、單位、團體，權益受影響時，都應該要有維護國家社會最大利益的心情，也就是能夠犧牲個人利益。

王燕軍指出，政府的政策或決策有無瑕疵是一回事，該不該改革又是另一回事，楊仁壽願意道歉，我們也是感佩，接受各種形式的道歉。

廣告
  • 最高法院前院長楊仁壽今天上午發出公開道歉書，感佩李登輝拋棄相關權利。（記者陳慰慈攝）

    最高法院前院長楊仁壽今天上午發出公開道歉書，感佩李登輝拋棄相關權利。（記者陳慰慈攝）

  • 最高法院前院長楊仁壽今天上午發出公開道歉書，感佩李登輝拋棄相關權利。（記者陳慰慈攝）

    最高法院前院長楊仁壽今天上午發出公開道歉書，感佩李登輝拋棄相關權利。（記者陳慰慈攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李登輝 楊仁壽 道歉
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
揭秘✧鬍鬚張滷肉飯
冷飲✧提拉米蘇咖啡
古早味✧蒜蓉辣椒醬
這樣炒出Ｑ彈米粉！
轉寄

標題：楊仁壽為扯李登輝領終身俸道歉 李辦接受


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月18日‧星期六‧丁酉年二月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.