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拚人氣、展實力 吳敦義舉行團結誓師大會

2017-03-18  11:05

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午為競選總部成立舉行「團結誓師大會」，現場特別安排全國22個直轄市、縣市競選總部主委以及黨代表站台，還有10多位藍營立委、10多個中常委以及地方公職民代出席，展現吳陣營握有廣大兵力與豐沛地方派系人脈的實力，並向所有黨員喊話「呼群保義」，共挺吳敦義。

這場造勢活動從播放「團結奮鬥前進前進」的影片揭開序幕，畫面一開始就是已故前總統蔣經國的談話，影片中還凸顯軍人衛國，最後強調要保障軍公教的權益，影片結束後還安排1名高齡91歲的蔡姓老榮民，上台與吳敦義相擁，並戴上吳敦義的競選鴨舌帽。召喚深藍票源的用意，不言而喻。

吳敦義競選辦公室指出，吳敦義稍晚致詞時將提出5點主張：一、拔擢優秀人才，提升年輕世代從政機會；二、落實黨內民主，縣市黨部主委由黨員直選產生；三、活化黨務組織，充分納入基層民意；四、團結在野力量，強化監督制衡；五、堅持「一中各表」的「九二共識」，確保兩岸和平發展。

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  • 參選國民黨主席的前副總統吳敦義，今天舉辦團結誓師大會，前總統馬英九也到場。（記者叢昌瑾攝）

    參選國民黨主席的前副總統吳敦義，今天舉辦團結誓師大會，前總統馬英九也到場。（記者叢昌瑾攝）

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