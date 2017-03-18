指李登輝還領終身俸 楊仁壽發道歉書

2017-03-18 10:48

〔記者陳慰慈／台北報導〕最高法院前院長楊仁壽指前總統李登輝到現在「照領終身俸」，跟當總統一樣；李登輝辦公室16日發表聲明，指楊仁壽所述與事實不符，籲請楊仁壽於48小時內公開致歉。

楊仁壽今天上午到國父紀念館中山講堂演講，現場發放公開道歉書。

楊仁壽的公開道歉書內容如下：

一、李前總統登輝先生於中華民國89年5月20日卸任，依當時有效之67年5月3日「卸任總統禮遇條例」第2條第1項第2款規定：「依現任總統月俸按月致送終身俸」，應受到禮遇，乃屬法之當然。其後該條例雖數度修正，依法不能拘束業已卸任之李前總統，此即法律不溯及既往之原則。

二、嗣李前總統拋棄該條例或其他法律所定若干權利，改按其後修正之「卸任總統副總統禮遇條例」規定：「按月致送新台幣25萬元之禮遇金...」「禮遇之有效期間與其任職期間相同」等之享有，令人感佩。

三、有權利纔能拋棄，無權利即無拋棄可言。李前總統胸襟寬大，在此致上無限敬意。

四、年金改革，是人民一致的願望，衹因在一個現代民主法治國家，凡所改革，均應依憲法及法律之規定及精神處理。微意即在於此。

五、本年3月11日演講時，以李前總統禮遇條例為例，絲毫未有不禮之念，遑論攻訐。但無論如何，講詞或有欠周延之處，不無冒犯，特此致歉。