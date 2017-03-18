誤稱李登輝享有終身俸 楊仁壽道歉了！

2017-03-18 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕最高法院前院長楊仁壽日前表示，前總統李登輝至今「照領終身俸」，李登輝辦公室指出楊仁壽所述不符事實，呼籲他公開道歉。楊仁壽今日在出席演講活動後，出示了一張公開道歉信。

據本報報導，楊仁壽在11日於「年金改革溯及既往違憲研討會」演時講，指稱李登輝卸任前制定相關辦法，把卸任總統禮遇比照現任待遇，還說李登輝現在「照領終身俸」，跟當總統一樣，「這就是不溯及既往的事實，你還能改我？要改也是每位軍公教都同意。」。

李登輝基金會秘書長王燕軍對此表示，李登輝卸任後已放棄18%優惠存款，禮遇僅依「卸任總統副總統禮遇條例」辦理，沒有任何「終身俸」，要求楊仁壽公開道歉。

據《中央社》報導，楊仁壽今天在演講時不願對此事多談，但拿出了1封道歉信函。信中提及李登輝願意放棄終身俸令人感佩，並承認自己日前的講詞有欠周延，有冒犯到李登輝之處，他必須特地致歉。

楊仁壽道歉信全文：

一、李前總統登輝先生於中華民國89年5月20日卸任，依當時有效之67年5月3日「卸任總統禮遇條例」第2條第1項第2款規定：「依現任總統月俸按月致送終身俸」，應受到禮遇，乃屬法之當然。其後該條例雖數度修正，依法不能拘束業已卸任之李前總統，此即法律不溯及既往之原則。

二、嗣李前總統拋棄該條例或其他法律所定若干權利，改按其後修正之「卸任總統副總統禮遇條例」規定：「按月致送新台幣25萬元之禮遇金...」「禮遇之有效期間與其任職期間相同」等之享有，令人感佩。

三、有權利纔能拋棄，無權利即無拋棄可言。李前總統胸襟寬大，在此致上無限敬意。

四、年金改革，是人民一致的願望，衹因在一個現代民主法治國家，凡所改革，均應依憲法及法律之規定及精神處理。微意即在於此。

五、本年3月11日演講時，以李前總統禮遇條例為例，絲毫未有不禮之念，遑論攻訐。但無論如何，講詞或有欠周延之處，不無冒犯，特此致歉。

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