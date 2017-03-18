柯文哲愛將出走 「戳戳妹」確定請辭

台北市長柯文哲愛將、「戳戳妹」葉芝邑確定請辭。（圖擷自葉芝邑臉書）

2017-03-18 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲愛將、失言救星「戳戳妹」葉芝邑確定請辭，她昨晚在市府媒體群組內宣布此事，讓當初和柯P從無到有打天下的年輕幕僚再少一人，到現在只剩下世大運發言人楊景棠獨留。

據《三立新聞》報導，葉芝邑昨日晚上在媒體群組表示，「抱歉晚上打擾，在市府任務告一段落，謝謝大家這些日子以來的幫忙與照顧，手機和Line都不變，如果有可以幫忙的地方再請各位告知。未來的日子要繼續加油，祝福大家一切順順利利」，送出這段話後戳戳妹便退出群組。

報導中指出，自從本月2日爆出請辭消息後，葉芝邑最近已準備好要離職。回顧柯文哲的青年團隊，前發言人林鶴明轉至總統府、前副發言人黃大維出國讀書、林聿禪則擔任行政院發言人徐國勇機要，葉芝邑離開後，柯文哲旁邊就剩下楊景棠1名年輕幕僚。

葉芝邑畢業於文化大學新聞系，通過青年海選計畫進入柯文哲競選團隊，當時主要負責柯文哲行程，在柯P說錯話時，葉芝邑會在身後提醒或者戳戳柯P，也因此有「戳戳妹」的封號。