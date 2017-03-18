快訊基金獎榮耀肯定的專業團隊
國民黨反洪情緒再起！傳柱姊因這些事惹怒中常委...
2017-03-18 08:54
媒體報導，國民黨中常委認為，許多黨內重大的事情，洪都沒有先與他們討論。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中常會日前發生黨主席洪秀柱與中常委們互嗆、論戰的局面，有媒體報導，其實中常委們對洪的不滿，可追溯自去年11月初的「洪習會」，不少隨團中常委感到訪中行程安排沒受到尊重，甚至讓他們覺得被排除在洪的「核心團」外，加上許多黨內重大的事情，洪都沒有先與他們討論，中常委的怨氣也因此一夕間爆發。
《上報》報導，一名中常委透露，洪秀柱剛接任主席時，會讓中常委暢所欲言、仔細聆聽，也會逐一回應，讓這些中常委認為，洪秀柱與之前的黨主席不太一樣，不過甜蜜期只有半年，洪秀柱開始和中常委互動變少，黨中央處理事情的風格也變強硬，幾乎都是主席說了算，感覺就沒有把中常委職權放在眼裡！且洪秀柱的幕僚單位甚至還曾放消息修理中常委們。
中常委指出，去年12月底黨中央突然宣布，黨主席與黨代表選舉提前於520改選、推動黃復興與一般黨代表併選案等，如此重大的事，洪秀柱也沒有先與中常委討論，後來還硬逼大家接受，許多人都不滿她強勢的領導作風。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 太陽花學運3週年 當年那些人如今怎麼了？
- 傳柯P自薦當協調人 綠高層嫌他大嘴巴沒回應
- 郭冠英聲請釋憲 大法官不受理
- 國民黨美金公債》「現在才發現很好笑」黨產會：國民黨趕緊申報
- 柯文哲愛將出走 「戳戳妹」確定請辭
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 內射A片最後一段漏打馬... 男優戴套被抓包
- 悍將「鋒」什麼? 新身分即將揭曉
- 冷眼集》軟趴趴的教育部在怕什麼？
- MLB》田中將大連13.1局無失分 洋基飆無安打比賽（影音）
- 宏碁×鎮瀾宮 祈福筆電限量上市
- NBA》魏、杜心結戰火延燒 親友推特掀筆戰
- 帝爺公明日遶境 首見陣頭求婚
- 馬修就愛《金爆內幕》 暴肥露臀竟是為老爸
- 新署長透露／台灣辦一級賽 目前多是透支
- 被牠咬到恐勃起4小時？ 網友憂心：香蕉又要漲翻了
- 美官員透露：川普政府正起草大型對台軍售案
- 利菁臉書550字再開火 3點質疑羅霈穎說謊
- 萬寶龍首款智能錶 現代經典
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Man given six months in prison for killing rare fish
- 自由廣場》扼殺活力社會
- 體育署交辦一級賽 中職尚未點頭
- 歐巴馬竊聽？美國會查無實證 白宮還在扯
- 屏東黃金風鈴木 連兩年不開花
- 彈性 解套一例一休// 勞動部拆彈 瓦斯業納4週彈性工時
- 自由廣場》別讓單車太孤單
- 電影導覽鐵馬團 達人帶路遊場景
- SABON橙花漫舞 紓壓居家香氛
- 經典賽Live》開賽連敲5安打 波多黎各震撼美國
- 澳洲數學檢定滿分 吳柏翰展天分
- 黃雅莉不揪心了 離鄉追夢展元氣
- 蜜蜂少女肩不舉 XX屁屁挨針
- 中風嬤失能好難受 物理治療再站起
- 提早祭祖送植栽 卑南備400株樹苗
- 竹東中興路內側 縣府：未禁行機車
- 風鈴花好美 虎尾將試種
- 《攻殼機動隊》夯拍真人版 1995動畫原版5月攻台
- 北市知名麵攤 憂鬱媳砍死婆婆
- 311大地震徒步找人 艾莉絲曾感動他是真命天子
- 坐32年黑牢 美謀殺犯平反
- 林全︰因過去勞基法沒落實
- 悲！難民船遭直升機無端攻擊 至少42人死
- 資本管制、歐美防堵 中資在歐收購 大減九成
- 日職》久等了！ 陽岱鋼巨人初登場就在今天
- 美國防部否認空襲敘清真寺 供照片佐證
- UBA》雙槍合飆56分 輔大加班保勝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國民黨反洪情緒再起！傳柱姊因這些事惹怒中常委...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分