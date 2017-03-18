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國民黨反洪情緒再起！傳柱姊因這些事惹怒中常委...

媒體報導，國民黨中常委認為，許多黨內重大的事情，洪都沒有先與他們討論。（資料照）

2017-03-18  08:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中常會日前發生黨主席洪秀柱與中常委們互嗆、論戰的局面，有媒體報導，其實中常委們對洪的不滿，可追溯自去年11月初的「洪習會」，不少隨團中常委感到訪中行程安排沒受到尊重，甚至讓他們覺得被排除在洪的「核心團」外，加上許多黨內重大的事情，洪都沒有先與他們討論，中常委的怨氣也因此一夕間爆發。

《上報》報導，一名中常委透露，洪秀柱剛接任主席時，會讓中常委暢所欲言、仔細聆聽，也會逐一回應，讓這些中常委認為，洪秀柱與之前的黨主席不太一樣，不過甜蜜期只有半年，洪秀柱開始和中常委互動變少，黨中央處理事情的風格也變強硬，幾乎都是主席說了算，感覺就沒有把中常委職權放在眼裡！且洪秀柱的幕僚單位甚至還曾放消息修理中常委們。

中常委指出，去年12月底黨中央突然宣布，黨主席與黨代表選舉提前於520改選、推動黃復興與一般黨代表併選案等，如此重大的事，洪秀柱也沒有先與中常委討論，後來還硬逼大家接受，許多人都不滿她強勢的領導作風。

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相關關鍵字： 中常委 中常會 國民黨主席 國民黨主席選舉 洪秀柱
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