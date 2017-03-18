太陽花學運3週年 當年那些人如今怎麼了？

當年的太陽花學運關鍵人物林飛帆、陳為廷、黃國昌。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-03-18 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕2014年3月18日晚間約9點，反對黑箱服貿的學生及民眾突破警力，衝進立法院占領議場，開啟24天的「太陽花學運」。當年這場社會運動爆發，撼動了台灣，也改變了台灣的未來。事件今滿3週年，當年的學運焦點人物們，有的步上從政之路、有的黯然落選，也有人官司纏身...，以下讓我們看看，他們的變與不變。

1.林飛帆：當年學運領袖之一，學運期間站在第一線發聲而聲名大噪，在學運退場後與陳為廷、中研院研究員黃國昌等人合組「島國前進」，以推動公投法修正、通過兩岸監督條例等為目標。退伍後為時代力量、綠社盟參選人站台輔選，除了本土改革運動，現在也與亞洲推動民主人士合作，日前香港社運人士黃之鋒等人來台，就可看到他出現，現正準備出國進修。

2.陳為廷：在學運中與林飛帆齊名的領袖之一，2014年底曾宣布角逐苗栗縣立委補選，但選前爆出性騷擾爭議，旋即退選，現在服役中。

3.黃國昌：學運領袖之一，學運退場後與帆廷等人組成「島國前進」，推動「割闌尾」。2015年與閃靈樂團主唱林昶佐、律師邱顯智等人成立「時代力量」政黨，2016年投入立法委員選舉當選，時力獲得5個席次，成為國會第三大黨。

4.張慶忠：引爆學運關鍵人，2014年擔任立法院內政委員會召集人，在30秒之內將服貿協議送交院會，挨轟黑箱作業，被譏為「半分忠」重創形象，2016競選連任失敗。

5.江宜樺：學運時期行政院長，期間曾與現場學生溝通無效，323學生衝入行政院，江宜樺曾要求加派警力、強制驅離。同年國民黨選舉慘敗，行政院長江宜樺辭職後赴美，今年成立長風文教基金會。

6.邱毅：學運期間上中國節目，把太陽花看成香蕉引發話題，2016年代表新黨參選全國不分區立委失敗。

7.劉喬安：學運期間因為一張照片爆紅，被封為「太陽花女王」，學運後卻被媒體踢爆援交，又涉及跨國仲介賣淫，負面新聞不斷，官司纏身。

318學運撼動也改變了台灣。（記者羅沛德攝）

學運期間行政院長江宜樺（左）曾到立法院外，與學生代表林飛帆對話。（資料照）

前立委張慶忠在30秒之內將服貿協議送交院會，挨轟黑箱作業，被譏為「半分忠」重創形象，2016競選連任失敗。（資料照）