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考試院審年改草案 調降18％等12條下週續審

2017-03-17  21:47

〔記者黃邦平／台北報導〕考試院2週來第5場全院審查會，繼續審查「公務人員退休撫卹法」草案，昨天通過19條條文，但有4條仍無共識，將保留到下週第3輪審查繼續討論；院方也要求銓敘部盡快針對提出退撫基金精算報告作為審查依據。

草案共有87條條文，第1輪審查中已通過43條，但有44條保留；16日和17日第2輪審查再通過其中32條，剩下最後12條保留到第3輪審查，其中包含外界關注的關鍵條文，如「18％」調降機制、所得替代率上限、退休金計算標準、起支年齡等；考試院也已排定下週一、週二再召開全院審查會。

昨天共通過的19條條文大部分都照案通過，只有部分做文字修正；草案中規定，退休後如果再任私立學校職務，且每月支領薪酬總額超過法定基本工資，就必須停領月退休金，考試委員認為，私立學校相關規範應該由教育部另訂，因此刪除這部分後通過。另保留4條進入第3輪討論，其中如公職轉入私人企業任職的年資制度轉換等，部分委員認為仍有疑慮。

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  • 考試院全院審查會17日完成公務人員退休撫卹法草案第二輪審查，總計保留12條下週再討論。（資料照，記者黃邦平攝）

    考試院全院審查會17日完成公務人員退休撫卹法草案第二輪審查，總計保留12條下週再討論。（資料照，記者黃邦平攝）

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