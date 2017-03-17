用台灣名義參加東京奧運？體育署長回應了

圖為世界棒球12強賽，球迷拉出「台灣就是台灣，別說中華台北」布條。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-03-17 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕有日本友台人士發起支持我國以「台灣」名義參加東京奧運，新任體育署長林德福今天被問到相關問題表示，我國申請參加奧運還是會用「中華台北」，雖不滿意但不得不接受，至於日本方面是否要在票上印台灣，則尊重主辦國。

林德福今晚接受網路媒體「沃草」訪問，被問到「中華台北」的問題，他無奈表示，這就是奧會模式，我們對這個名稱很不滿意，但不滿意還是要接受，一變動要是沒有了、被取消了，也是一個問題。按照奧會模式進行，是不得已的選擇，目前很難改變，不是想換就可以換。

被問到有日本民眾釋出善意、支持我國用台灣名義參加東京奧運？林德福說，我國申請還是要用奧會註冊的中華台北，但日本方面如果要在票上面寫台灣，他尊重主辦國的決定，只要不矮化，並符合國人期待的想法。

被問到我國面對「中華台北」的困境要怎麼突破？林德福說，大家都希望正名，但要看我們有沒有那樣的實力，自己實力不足提出來，被人家弄掉，就沒有了。

相關影音（沃草Watchout提供）