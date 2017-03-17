鄭文燦：推動航空城 確認面積後才加快腳步

2017-03-17 21:23

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天出席「桃園市未來展望暨不動產經紀業座談會」時表示，航空城計畫推動並不容易，尤其是前任、現任中央政府都是持反對態度，經過市府努力後，目前正按照進度進行，市府的態度是先爭取大部分認同，確定合理開發面積，最後則是加快開發的腳步。

出席業者提到，機場捷運雖然通車，但A11坑口站、A15大園站、A16橫山站在航空城都市計畫內，至今遙遙無期，可否加快腳步；而農業用地興建農舍辦法實施後，桃園市1年通過案例是個位數，能否放寬規定；香港人會到台南買房子，但對桃園完全沒有興趣，請市府加強行銷。

對於業者問題，鄭文燦則是一一答覆，他說，目前民眾支持航空城佔75％，10％反對，15％沒有意見，但也有部分地區反對民眾超過兩成，市府的態度是尊重多數、保障少數，對於反對意見較高地區，也會同意惕除。

農舍興建部分，鄭文燦說，舊法管地不管人，新法則是人、地都管，對於部分公職人員原本是農家子弟，建議放寬規定，至於牽涉建築法令規定，市府會儘量務實，協助民眾。

鄭文燦說，桃園國際宣傳比其他直轄市管了10年，國際知名度不高，難怪香港人不來這邊投資，他考慮帶團到香港宣傳桃園。