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棒球國際賽將採任期制總教練 下次一級賽前上路
2017-03-17 20:30
圖為2017經典賽台灣隊總教練郭泰源。（資料照，記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕世界棒球經典賽台灣隊遭淘汰後，新任體育署長林德福接下改革重任，他今晚表示，下次的棒球一級賽事前幾個月，就會開始施行任期制總教練。
林德福今晚接受網路媒體「沃草」專訪表示，台灣隊在經典賽三連敗，第三場輸給南韓當天，他也很難過，在臉書寫下「改革從今晚開始」。
林德福說，大家很生氣是因為沒有組成強的國家隊，覺得棒協和職棒聯盟不團結，因此他上任第一個要務就是「組成最強國家隊」，不辜負國人期待；經與棒協理事長廖正井等人談過，決定將來一級賽事包括奧運、經典賽、12強，由棒協爭取，組訓賽全部交給中職。
林德福特別指出，組訓賽中的「訓練」部分，他認為要有任期制的國家總教練，不要比賽前才匆忙找總教練，大概下一次的一級賽事前幾個月，就會施行有任期制的總教練。
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