菲稱台灣難參與南海協商 外交部重申願積極對話

2017-03-17 20:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕菲律賓外交部日前表示「台灣恐難參與協商對話」，但最終結果台灣仍需遵守。外交部今晚表示，中華民國主張應透過多邊爭端解決機制「擱置爭議，共同開發」，願積極與相關國家合作，呼籲各國正視我國存在事實。外交部強調，若我國未能參與協商對話，未來協商結果中有損我國權益的部分，「將對我國不具拘束力」。

去年菲律賓在南海仲裁案大獲全勝後，南海緊張氣氛並未緩解。菲律賓因此利用今年擔任東南亞國協輪值主席國的機會，在東協系列會議中大力推行「南海行為準則架構」，以作為日後談判依據。然而菲律賓外交部發言人傅查理（Charles Jose）昨表示，在現今國際形勢之下，台灣難以參與協商或對話。傅查理說，東協國家都遵循「一中政策」，因此台灣對南海的聲索，東協視為由中國代表參與談判。而「南海行為準則」未來對台灣是否有效力？傅查理表示，在「一中政策」之下，行為準則「對所有聲索國都有約束力」。

我國外交部今天稍晚時回應表示，中華民國為主權獨立國家，對南海諸島及相關海域，享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑。關於南海爭議，外交部表示中華民國主張透過多邊爭端解決機制共同協商，依據「擱置爭議，共同開發」和平解決。外交部也重申我國參與協商之意願，表示我國願在平等協商基礎上，與相關國家共同促進南海區域和平與穩定，維護南海航行自由與飛越自由。

針對菲律賓方面表示我國難以參與對話，外交部說，呼籲相關國家正視中華民國存在事實。我國作為南海地區國家一員，基於主權獨立及相互尊重，願積極與南海相關國家合作，和平處理爭端並保護南海生態環境。外交部強調，我國已和平經略東沙群島及南沙群島最大之太平島70年，若各國忽略這個事實，而未邀請我國參與協商對話，未來協商結果中有損我國權益的部分，「將對我國不具拘束力」。

目前「南海行為準則」已有第一版本草案，希望在今年年中前拍板定案。