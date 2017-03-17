「赴中轉機須報准」藍委批荒謬 林全：落實管制

2017-03-17 20:11

［記者陳鈺馥／台北報導］為防範控管公務人員洩露公務機密，陸委會日前發文要求控管人員經中國「轉機」，須申請報准。對此，國民黨立委蔣萬安今質詢痛批「荒謬」；行政院長林全答詢強調，這非新規定，陸委會函釋是根據法律，落實管制。

蔣萬安質疑，這非常荒謬，陸委會公文已過度擴張解釋母法，難道過境中國領空，也必要事先申請許可？

林全表示，陸委會是擔心不當接觸，相關訊息會被利用，函釋也是根據法律，若有不恰當，法律永遠有檢討空間，沒有事情一成不變，重點是要落實管制。

林全舉例，若有人要轉交東西給中國，因申請入境手續麻煩，就利用轉機過程送了，這要如何防範。

林全說，已請陸委會了解做法合不合理，若不合理，可再修改也無所謂，看要事前申請，或事後申報，重點是要解決問題，不讓轉機成為負擔。