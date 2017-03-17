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「國民黨主席誰會贏？」 SIRI：帶來星際和平的人

國民黨立委費鴻泰問siri「國民黨主席誰會贏」，SIRI竟回答：「我會投給帶來星際和平的人。」圖為立委費鴻泰。（資料照，記者方賓照攝）

2017-03-17  20:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席陷入6搶1激戰局面，國民黨立委費鴻泰今（17）日問iPhone手機內建的人工智能系統SIRI「國民黨主席誰會贏」，結果SIRI竟然回答：「我會投給帶來星際和平的人。」

據《聯合報》報導，今下午費鴻泰在友人起鬨下，詢問SIRI「國民黨主席誰會贏？」剛開始SIRI都是回答，「我不能投票，但我喜歡蓋章，你可以幫我多蓋幾個章」。

但費鴻泰不死心持續追問，SIRI改回答，「我不能投票，不過如果我可以選的話，我會投給ELIZA，她知道所有問題的答案。」但由於沒有人知道ELIZA是誰，費又再問了1次。

這次SIRI將問題聽成「我是要問你檔國民黨打主機學語誰會贏？」還驚喜回答「我會投給可以帶來星際和平的人」。

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相關關鍵字： Siri 和平 國民黨主席選舉 聯合報 費鴻泰 趣聞
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