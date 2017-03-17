高雄市7漁會 明天改選會員代表

2017-03-17 18:59

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市7家漁會明天週六（18日）改選會員代表、小組長，除了高雄區漁會競爭較激烈，其餘6家漁會多為同額競選，市府呼籲會員踴躍投票。

高雄市興達、永安、彌陀、梓官、小港、高雄及林園等7家漁會今天改選會員代表，選務人員於漁會辦公室等地區布置場地，市府海洋局長王端仁說，投票時間於上午9點到下午2點，會員人數以高雄區漁會最多，結果約在傍晚出爐。

王端仁表示，本屆會員代表登記情形包括興達33人（角逐33席）、永安33人（角逐33席）、彌陀25人（角逐25席）、梓官34人（角逐33席）、小港52人（角逐51席）、林園39人（角逐41席），其中，林園區漁會登記名額不足應選名額。

選情人士分析，高雄區漁會會員人數是全國最大漁會，本屆81名登記角逐61席會員代表最為激烈，另將選出51個漁民小組長、副組長，因席次牽動遠洋、近海及養殖業者勢力角逐理事長樁腳版圖，各方人馬於選前展開部署。