黃復興黨員具名指控 郝陣營也有黨員名冊
2017-03-17 20:11
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人郝龍斌陣營昨日質疑有某兩位競爭對手疑似掌握最新黨員名冊，呼籲黨內選舉要公平、透明，今日引來黃復興系統的黃國樑黨部黨員張家瑋向本報具名指控其實郝龍斌也早有向黨員寄發賀卡、連署書等動作，明明自己手中也有黨員名冊，卻去指控別人。
對此，郝龍斌競選辦公室幕僚游淑慧回應，郝辦掌握的是舊黨員名冊，目前各參選陣營應該也是只有舊名冊，但某兩個黨魁參選人卻能向今年才入黨的新黨員電話拜票，不禁讓人懷疑是否代表最新黨員名冊，已被部分參選人掌握？
張家瑋則表示，無論過年的賀年卡或參選連署書，他家與左鄰右舍都有接到來自郝龍斌的文宣，郝龍斌怎麼可能沒有黨員名冊，他覺得郝陣營「講東講西」，「沒有意思」，黨內選舉不應該如此，應該把力氣用在打民進黨才對。
對於郝陣營昨日指控，國民黨中央已澄清，絕無事前提供新黨員名冊給特定參選人，選務單位絕對遵守黨務中立原則，一切按照遊戲規則在做。
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