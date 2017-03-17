9旬翁問一國兩制 郝龍斌：窮盡洪荒之力維持現狀
2017-03-17 18:00
［記者黃旭磊／高雄報導］國民黨主席參選人郝龍斌，下午到高雄市果貿社區說明理念，92歲伯伯當面問及一國兩制看法。郝龍斌說，統一要有自由、民主及均富等先決條件，大陸（中國）經濟自由後，人民自然會追求政治民主，至於「我們這麼小，要窮盡洪荒之力維持現狀，維持九二共識，保障和平及發展。」
郝龍斌於果貿社區活動中心發表超過半小時政見，這名伯伯率先提問，說中國大陸是世界強國，給中國人民爭取榮譽，對一國兩制看法如何？
郝龍斌表示，我們捍衛中華民國，承認一個歷史、文化及憲法的中國，憲法領土不只有台澎金馬，現在講一國兩制稍微早了點，臺灣很小要捍衛主權及治權，兩岸關係要有非常微妙、高度政治智慧處理，大陸（中國）經濟自由後，人民自然會追求政治民主，也許不要一黨專制。
郝龍斌稍早批評有候選人背後抹黑，網內互打，這就是國民黨最差的文化，內鬥內行，外鬥外行，打民進黨沒力，打自己人很猛，「這叫做家暴」。他堅持選舉沒有人頭黨員，不互打，像選班長一樣，選完還在同一班。
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