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如何讓棒協經費透明？ 新任體育署長這麼說…
2017-03-17 21:02
〔即時新聞／綜合報導〕獨立媒體沃草（Watchout）今晚間邀請新任體育署長林德福在線上直播，並回答民眾提出的相關問題，在針對如何讓各運動項目的協會做到財務透明上，林德福再三強調修法的重要性，並指修法完成後體育署才能依法進行管理，要求協會公開經費運用的資訊。
林德福說，在接下來的國民體育法修法中，財務透明化是一個重要的目標，希望之後能讓各協會的收支公開。針對民眾有提出是否支持另立體育團體專法，林也強調，不管是修法還是立專法，最重要的是達到組織開放、會務專業、財務透明、考核客觀這四大目的。
林德福表示，目前來說體育署也沒有強制要求的權力，或是處罰的工具。只是在國家補助協會的部分，體育署能檢視運動協會是否有合理運用，而修法若能通過，就不再限於只能道德勸說，而是能夠依法管理。
針對民眾質疑，今天林為何幫棒協說話，稱所有費用都有會計師審核，林則回應，棒協自92年後所有年度的財務都有經過會計師簽證，若有問題會計師應負責。對於外界質疑帳目不清，林則說不清楚外界所指的是哪部分。
針對主持人追問，體育署有無方法直接制衡協會，而不會處罰了協會卻又影響到運動員？林德福說，完成修法後財務透明化列為必要，對於理監事的組成也有所規定，這樣一來協會就會正常發展。
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