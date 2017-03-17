| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
基金獎榮耀肯定的專業團隊
 首頁 > 政治

如何讓棒協經費透明？ 新任體育署長這麼說…

2017-03-17  21:02

〔即時新聞／綜合報導〕獨立媒體沃草（Watchout）今晚間邀請新任體育署長林德福在線上直播，並回答民眾提出的相關問題，在針對如何讓各運動項目的協會做到財務透明上，林德福再三強調修法的重要性，並指修法完成後體育署才能依法進行管理，要求協會公開經費運用的資訊。

林德福說，在接下來的國民體育法修法中，財務透明化是一個重要的目標，希望之後能讓各協會的收支公開。針對民眾有提出是否支持另立體育團體專法，林也強調，不管是修法還是立專法，最重要的是達到組織開放、會務專業、財務透明、考核客觀這四大目的。

林德福表示，目前來說體育署也沒有強制要求的權力，或是處罰的工具。只是在國家補助協會的部分，體育署能檢視運動協會是否有合理運用，而修法若能通過，就不再限於只能道德勸說，而是能夠依法管理。

針對民眾質疑，今天林為何幫棒協說話，稱所有費用都有會計師審核，林則回應，棒協自92年後所有年度的財務都有經過會計師簽證，若有問題會計師應負責。對於外界質疑帳目不清，林則說不清楚外界所指的是哪部分。

針對主持人追問，體育署有無方法直接制衡協會，而不會處罰了協會卻又影響到運動員？林德福說，完成修法後財務透明化列為必要，對於理監事的組成也有所規定，這樣一來協會就會正常發展。

廣告
  • 獨立媒體沃草（Watchout）今晚間邀請新任體育署長林德福在線上直播，在針對如何讓各運動項目的協會做到財務透明上，林德福再三強調修法的重要性。（圖擷自沃草直播畫面）

    獨立媒體沃草（Watchout）今晚間邀請新任體育署長林德福在線上直播，在針對如何讓各運動項目的協會做到財務透明上，林德福再三強調修法的重要性。（圖擷自沃草直播畫面）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中華棒協 修法 林德福 棒協 沃草 直播 財務 財務透明 體育署長林德福
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：如何讓棒協經費透明？ 新任體育署長這麼說…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.