林全談一例一休 年輕勞工要減少工時 年紀大的想加班
2017-03-17 17:05
〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委陳素月今在立法院質詢時提及，有46％民眾認為一例一休應彈性調整，「政府對一例一休滿意嗎？」行政院長林全答詢時表示，勞工對於一例一休想法各有不同，許多年輕勞工認為應減少工時，但年紀大的勞工比較想加班。
林全指出，一例一休是希望逐步落實週休2日，1週有1天不能上班、1天上班必須多給加班費，這政策已經維持一定彈性。
林全表示，現在各界在抱怨的，都不是當初立法在討論的，是陸陸續續放進來的問題，也和一例一休沒有關係，包含7休1、特休沒放完雇主要付錢，卻沒有選擇餘地，以及加班4小時加班費要如何計算，確實有些會讓業者不方便，政府會一一檢視所造成的困難，看能不能用現在既有法規去解決。
陳素月說，國民黨之前是主張週休二例，若是週休二例現在會更慘，但身為執政黨還是要面對人民聲音。
林全回應表示，企業界曾反映過會造成很大衝擊，雖然企業界這樣講，但企業不能代表勞工，政府還是要尊重勞工的想法。
林全說，勞工想法不完全一致，很多勞工認為要減少工時，尤其年輕勞工認為不要加班和增加工時，年紀大的勞工則比較想加班。
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