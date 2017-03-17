吳敦義：蔡政府若無錦囊妙計 應回到九二共識來化解兩岸僵局
2017-03-17 16:58
〔記者周敏鴻／桃園報導〕參選中國國民黨主席的前副總統吳敦義，下午前往桃園市與支持者座談時，對於17日所公布的民調顯示他大幅領先，他淡淡回應「只是參考」。至於兩岸僵局，吳敦義認為，蔡政府應拿出錦囊妙計，否則就要回到「一中各表的九二共識」，才能化解兩岸僵持的狀況。
吳敦義下午前往桃園市議員徐玉樹服務處，與龍潭區的里長與地方人士座談，他說，黨務組織應活化，凝聚向心力、強化地方建設，吸引民意代表加入，才能再度發揮影響力，累積重新執政的優勢。
對於民調領先其他黨主席參選人，吳敦義說，台灣的民調樣本數多是1068，17日公布的民調樣本僅600多，因樣本數不足，誤差率可能從3%升高為5至7%，加上調查對象是黨代表，「只是參考」。
至於郝龍斌批評修改黨內選舉制度是邊賽跑邊修改規則，吳敦義回應「我沒有去影響這個事！」他說，且目前為止，黨主席與黨代表選舉都還未正式公告，若要修改選舉制度，也一定要尊重權責單位。
吳敦義還說，他始終堅定認為1992年所達成的、兩岸雙方都同意的，就是一中各表的九二共識，可以維持和平穩定發展，「這是不變的、是應毋庸議的」。
他說當年海基會在香港會談破局後，回國檢討出雙方意見的相似點，才擬公文：「兩岸都堅持一個中國的原則，但對於涵義，雙方同意用口頭申明方式作不同表述」，11月3日函稿經時任總統的李登輝同意後，傳真給海協會，11月16日海協會回函：「我會（指海協會）充分尊重並接受」。
吳敦義強調，九二共識不只是歷史，而是經雙方同意的九二共識，而九二共識是「一中各表」，非僅是「一個中國原則」，蔡政府若無錦囊妙計，一定要回到九二共識，才能化解兩岸僵持的狀況。
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