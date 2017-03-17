若美國不推TPP 林全：盼與美國單獨洽簽FTA

林全指出，如果美國政策不再推TPP，希望與美國單獨洽簽FTA。（記者羅沛德攝）

2017-03-17 16:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國總統川普上台後沒意願繼續推動TPP，國民黨立委黃昭順今在立院質詢行政院長林全時，要求政府明確告訴國人對TPP立場為何？林全指出，如果美國政策不再推TPP，希望與美國單獨洽簽FTA。

黃昭順也問，川普當選後，對貿易赤字國家有意見，前AIT處長說要台灣必須在美豬議題上必須要退讓，政府對美豬有無開放時間表？及預設立場要以此交換東西。

林全指出，貿易談判牽涉多個議題，其中有我們期待的、有對方期待的，會針對這部分做通盤檢討，所有開放都會以國際接軌原則來談，美國豬肉不是我們希望談的議題，美國不把這議題搬到檯面上，我們不會主動去談。