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一中承諾書共72校簽署 教育部僅「發函糾正」

2017-03-17  16:31

〔記者林曉雲／台北報導〕大學簽署一中承諾書，教育部今天下午公布調查結果，共有72校簽署類似文件，全國157所大專校院，占比近一半。

但教育部並未公布是那些學校簽署，教育部長潘文忠在第一時間直指違法，但教育部給予簽署學校的處罰只是「發函糾正」。

教育部調查，早在94年就有一校簽署，最多在去年有28校簽署提供，調查從94年到106年，72校所簽署的文件樣態不一樣，包括承諾書、聲明書、保證書、邀請函，內容為不涉及政治議題、不涉及一中一台、不涉及兩個中國等。

教育部長潘文忠表示，10多年來狀況一直在演變中，學校為了讓中生來我國讀書，程序相當輕率，內容也不斷調整，有些省分要求這個內容，就給這個內容，另一些省市要求那些內容，就給那些內容，因此有必要做出明確規範，如果允諾要做什麼的性質，就屬於約定協議書，一定要事前向教育部申請，而簽署一中承諾書以私校比較多。

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  • 針對一中承諾書爭議，教育布今天公布調查結果，全國共有72校簽署類似文件，教育部長潘文忠（見圖）日前曾說此舉「違法」，但教育部的懲處方式只是「發函糾正」。（資料照，記者林曉雲攝）

    針對一中承諾書爭議，教育布今天公布調查結果，全國共有72校簽署類似文件，教育部長潘文忠（見圖）日前曾說此舉「違法」，但教育部的懲處方式只是「發函糾正」。（資料照，記者林曉雲攝）

  • 一中承諾書，教育部今天下午公布調查結果，有72校簽署類似文件。（記者林曉雲攝）

    一中承諾書，教育部今天下午公布調查結果，有72校簽署類似文件。（記者林曉雲攝）

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