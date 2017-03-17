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太平枇杷鮮美多汁 林全、蘇嘉全掛保證
2017-03-17 16:07
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市太平枇杷節開跑，副市長林依瑩今（17）日北上立法院為活動宣傳，行政院長林全、立法院長蘇嘉全站台大啖太平枇杷，掛保證讚許果實飽滿、汁多味甜，當地立委何欣純也力邀民眾前來一遊，享用最新鮮美味的枇杷黃金果。
太平區大湖桶是台灣枇杷的發源地，日治時代就開始試植，是產量最多、面積最集中的枇杷專業區，太平枇杷節邁入第15年，市府農業局17日於立法院康園廣場舉行枇杷節記者會，林依瑩、農業局長王俊雄、太平區長陳小菲、太平農會理事長林章吉、總幹事余文欽等人到場宣傳。
林依瑩說，太平枇杷品質首屈一指，世界聞名，感謝市府農業局輔導太平區公所及太平農會致力推廣當地新鮮農特產品，邀請大家共同選購，一同支持台灣農特產品；林全、蘇嘉全等人也站台力挺，大讚果大色美、汁多味甜。
今年枇杷節系列活動，19日在台中火車站舉行金黃枇杷宣傳活動，25日在太平區新光國小舉行枇杷行銷活動，4月1日則在太平坪林森林公園盛大展開「壹柒野餐趣」，民眾可事先上網報名，前100名獲贈枇杷娃娃公仔。
農業局表示，枇杷節部分活動結合2018台中世界花卉博覽會特色宣傳，而美味多汁的枇杷更被選為花博特產，為了讓好吃的太平枇杷讓更多人認識，特別北上宣傳，盼藉由農產與活動讓國人認識台中，帶動地方觀光與工商發展。
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