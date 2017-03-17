關注川習會 總統府：與美方發展堅實關係

2017-03-17 15:50

〔記者李欣芳／台北報導〕對於美國總統川普與中國領導人習近平兩人「的川習會最快可能下月舉行，總統府發言人林鶴明今天下午表示，相關情勢我們會持續關注，美國是台灣在國際上最重要的盟友，我們也了解美國政府高度重視東亞地區的和平穩定，包括持續而良好的台美關係、穩定的東亞區域局勢，對於美國的利益至關重要。

林鶴明表示，我國作為國際社會的一員，會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。

有關川普會，川普政府是否會與中國簽署「第四公報」。美國國務院前副助理國務卿薛瑞福今天受訪表示，就他了解不會有所謂的「第四公報」，即便川習會後有聯合聲明，他認為兩人不管如何討論美國的「一中政策」，美方都會強調「台灣關係法」與六項保證，對此，林鶴明表示，有看到媒體上學者專家的討論，總統府有注意到專家學者的說法，但對於這些媒體上的討論，沒有進一步評論。