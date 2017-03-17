綠委批花東基金執行率差 林全：請國發會了解

2017-03-17 15:45

［記者陳鈺馥／台北報導］民進黨立委蕭美琴今日在立法院質詢行政院長林全，她提及花東基金執行狀況非常差，希望中央政府能增加輔導能量。林全表示，會請國發會了解執行率偏低問題。

蕭美琴指出，花東發展條例上路至今，花東基金執行狀況非常差，十年400億元的花東基金，目前政府只撥款100億元，核定只有60多億元，實際執行僅9億元。

蕭美琴說，執行不佳原因據她了解，過去地方政府提出相關計畫，中央未必認同，中央政府政策，地方也不一定接受，5年多來雙方仍在磨合，非常令人失望，加上中央政府官員很少參加開會，能否增加中央參與及輔導能量，而不是全丟給地方。

林全表示，關於執行率偏低，會請國發會了解，花東基金也會請國發會積極檢討。