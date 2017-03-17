| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林德福接任體育署長 20:00直播回應改革問題 危機解除！ 高雄天然氣外洩 濃度已降為0 基金獎榮耀肯定的專業團隊
 首頁 > 政治

民進黨2018若再禮讓不提名 呂秀蓮：自貶黨格

2017-03-17  17:15

〔即時新聞／綜合報導〕對於2018台北市長選舉，力拚連任的台北市長柯文哲動作頻頻積極備戰，也代表民進黨可能會再次面臨路線佈局的困難，是否會再禮讓柯文哲也引發關注。對此，前副總統呂秀蓮今天受訪時表示，如果民進黨2018再不提人選，就是「自貶黨格」。

綜合媒體報導，呂秀蓮今天接受訪問時表示，政黨的政治應該要堅守政黨的倫理，在上一次台北市長選戰時，民進黨沒有提名人選，禮讓給柯文哲是自損黨格，換取到教訓，主政4年大家來公評。

據傳柯文哲日前參與時代力量黨慶，曾主動提及「要不要協調（議員）」，頗有積極布局2018選舉的態勢，還外傳時代力量有意推舉柯文哲當第三勢力「共主」。而雖然民進黨台北市立委姚文智已表態要挑戰柯文哲的市長大位，但有媒體報導指稱，柯文哲如果要拚連任，民進黨在考量台北市選民結構藍大於綠的情況下，可能還是會再禮讓柯文哲一次。

廣告
  • 對於2018台北市長選戰，前副總統呂秀蓮今天表示，如果民進黨再禮讓不提名，就是自貶黨格。（資料照 ，記者廖振輝攝）

    對於2018台北市長選戰，前副總統呂秀蓮今天表示，如果民進黨再禮讓不提名，就是自貶黨格。（資料照 ，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2018選舉 台北市長選舉 呂秀蓮 姚文智 柯文哲 民進黨
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：民進黨2018若再禮讓不提名 呂秀蓮：自貶黨格


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.