民進黨2018若再禮讓不提名 呂秀蓮：自貶黨格
2017-03-17 17:15
〔即時新聞／綜合報導〕對於2018台北市長選舉，力拚連任的台北市長柯文哲動作頻頻積極備戰，也代表民進黨可能會再次面臨路線佈局的困難，是否會再禮讓柯文哲也引發關注。對此，前副總統呂秀蓮今天受訪時表示，如果民進黨2018再不提人選，就是「自貶黨格」。
綜合媒體報導，呂秀蓮今天接受訪問時表示，政黨的政治應該要堅守政黨的倫理，在上一次台北市長選戰時，民進黨沒有提名人選，禮讓給柯文哲是自損黨格，換取到教訓，主政4年大家來公評。
據傳柯文哲日前參與時代力量黨慶，曾主動提及「要不要協調（議員）」，頗有積極布局2018選舉的態勢，還外傳時代力量有意推舉柯文哲當第三勢力「共主」。而雖然民進黨台北市立委姚文智已表態要挑戰柯文哲的市長大位，但有媒體報導指稱，柯文哲如果要拚連任，民進黨在考量台北市選民結構藍大於綠的情況下，可能還是會再禮讓柯文哲一次。
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