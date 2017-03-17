連戰赴中閱兵 呂秀蓮：這樣還不叫通敵很荒謬

2017-03-17 14:38

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前副總統呂秀蓮的隨扈涉入共諜案，呂秀蓮今天接受電台專訪時表示，國安法定的太鬆了，很容易就能夠易科罰金。此外，她也提到前副總統連戰之前去中國閱兵，她控告連戰觸犯外患罪，結果卻因為司法人員說中華人民共和國不是外國，因此沒有外患罪，「全世界有哪個國家一天到晚飛彈對著我們，一天到晚要統戰，這個國家還不叫外國、敵國，這不是很荒謬嗎？」

呂秀蓮的隨扈涉入共諜案，她今天接受電台訪問時也說，她其實更憂心之前她的專機女駕駛的丈夫被挖角到中國民航公司。她認為，軍公教人員的薪資都是人民納稅錢，不能做任何傷害國家人民的事情，更何況是情治單位，以後忠誠度考核要做好。

呂秀蓮也談到國安法問題，她認為國安法定太鬆，大部分都是五年以下有期徒刑，很容易易科罰金，這幾年間諜案最後都輕判，「所以他們算算划的來，進去蹲一下，後面利益獲得很多。」

此外，呂秀蓮也提到，連戰之前去參加閱兵，後來她對連戰提告，結果司法人員卻不敢說中華人民共和國是外國，所以也沒有所謂的「通敵」，也不敢說中國是敵國，所以沒有外患罪，這實在是很荒謬。

蔡政府正在推動司法改革，呂秀蓮建議，在司法改革的時候，如果真的有國家觀念，修法時要注意到這些。「全世界有哪個國家一天到晚飛彈對著我們，一天到晚要統戰，這個國家還不叫外國、敵國，這不是很荒謬嗎？」

呂秀蓮表示，國安法和兩岸人民關係條例，對洩密（懲罰）都太輕，應該修法或重新立法，不過要注意到人權第一、國安第二。

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