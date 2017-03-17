319槍擊案 呂秀蓮：不排除有外力介入

前副總統呂秀蓮（右）今日出席由立委黃偉哲（左）主持的「319槍擊案追追追」公聽會，對槍擊案發表看法。（記者叢昌瑾攝）

2017-03-17 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委黃偉哲今日召開「319槍擊案追追追公聽會」，在319槍擊中受傷的前副總統呂秀蓮出席時指出，此案不排除有外力介入，並引用中國流亡作家袁紅冰的著作，直指槍擊案可能是中國當時對台政策所造成的。

呂秀蓮在公聽會上表示，她身為319受害者之一，的確想追查出13年都無法查清的真相，接著呂秀蓮拿出袁紅冰的專書，透露書裡認為中國領導人胡錦濤在位時的對台政策，可能是釀成槍擊案的原因，因此她呼籲立法院要去關心是否真有外力介入。

呂秀蓮繼續質疑，前總統馬英九在接任總統之前，始終要求陳水扁偵辦槍擊案，但等到馬英九上任後，8年以來都不談319槍擊案，希望立法院能找到馬政府時期的特偵組人員前來報告，看看在這期間是否有任何進展。