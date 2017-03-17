新南向目標國來台獎勵旅遊大幅成長 去年成長93.09％

2017-03-17 13:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕觀光新南向政策有成，交通部觀光局表示，東南亞企業來台獎勵旅遊逐漸升溫，去年新南向目標國來台獎勵旅遊人次，較前年大幅成長93.09%，其中以泰國及越南地區來台獎勵旅遊人數最多。受免簽證措施激勵，泰國來台獎勵旅遊成長最快，較前年成長約144%，越南地區現階段為簡化簽證優惠措施受惠國，去年也有近2千人以獎勵旅遊方式來台觀光。今年觀光局將持續獎助業者辦理獎勵旅遊，鼓勵企業選定台灣作為獎勵旅遊目的地。

今年3月15日台灣也迎來新南向目標國今年規模最大的獎勵旅遊團，是皇家菲仕蘭康柏尼股份有限公司越南分公司，來台辦理4天3夜獎勵旅遊，共有500名該公司業務精英來台體驗多元文化，行程走訪十分老街、國立故宮博物院、台北101及西門町等北台灣知名景點。該公司於今日上午在桃園萬能科技大學辦理企業運動會，觀光局為表歡迎之意，也特地到現場提供小紀念品，讓來台人員能感受到台灣的人情味。