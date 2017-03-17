2018北市長選戰 郝：國民黨若再敗主席要負責

2017-03-17 12:50

〔記者蔡清華／高雄報導〕前台北市長、國民黨副主席郝龍斌今南下高雄拜訪基層榮民，郝龍斌表示，明年地方縣市長選舉悠關重大，台北市、或新北市選戰，國民黨若敗選，黨主席要負政治責任。

郝龍斌一早南下高雄展開一整天拜會基層的行程，接續岡山區拜票行程後，上午到鳳山區中山新城與榮民座談，郝一上場，就帶領大家唱國歌開場。

郝龍斌說，身為黨主席本身要無私，不可以把黨主席位置當成下一個位置的跳板，誰能夠認同國民黨理念，並得到絕大部分的民眾支持，協助國民黨重返執政，我們就支持誰。

而明年縣市長選舉更是首要面對重返執政的前哨戰，國民黨一定要推出符合民意適當人選，南部高雄市就不用講了！若台北市或新北市選輸，誰當國民黨主席一定要負起政治責任。