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當第三勢力共主？柯：哪有這麼好康的！

2017-03-17  12:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕外傳時代力量有意協調拱台北市長柯文哲當第三勢力的「共主」，柯文哲今回應，「天啊！想像力怎麼那麼豐富！」

柯文哲向來秉持「朋友要多、敵人要少」原則，據傳他日前赴時代力量黨慶時，主動提及「要不要協調（議員）」，不過今天他出席活動後受訪時，不但否認參加時代力量黨慶，還反指是對方到市府拜訪；至於外傳時力有意推他當第三勢力的「共主」，柯哈哈大笑表示，「哪有這麼好康的事，人家又不一定要找我！」

柯文哲再次重申「原則」表示，政治上朋友要多、敵人要少，「所以我們會跟各黨各派保持良好關係」，民進黨還是很重要的盟友，嘗試跟每個人都保持最好的關係。

有媒體問，民進黨對柯文哲和時代力量的合作相當反彈，柯秒回，「現在還沒有合作。」並老調重彈說，要爭取最多的朋友，每一個都把他當朋友看待，只是「有時候朋友跟朋友之間還是會有衝突，所以希望大家是不是可以去協調一下。」強調自己能提供的幫助有限，建議時代力量和民進黨協商。

另外，有媒體問，會不會循2016立委選舉模式，幫時代力量站台？柯文哲說，情勢每天都在變，所以要協調；現在的態度是把每天的市政做好，就是連任最好的準備，不需要去想東想西、做太多跟自己本業無關的事情。

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  • 外傳時代力量有意推舉台北市長柯文哲當第三勢力的「共主」，柯文哲今回應，「天啊！想像力怎麼那麼豐富！」（記者沈佩瑤攝）

    外傳時代力量有意推舉台北市長柯文哲當第三勢力的「共主」，柯文哲今回應，「天啊！想像力怎麼那麼豐富！」（記者沈佩瑤攝）

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