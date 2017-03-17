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促轉型正義 林俊憲籲廢止中正紀念堂指定古蹟

2017-03-17  15:34

〔即時新聞／綜合報導〕中正紀念堂的轉型問題引發政治爭議，民進黨立委林俊憲今天表示，中正紀念堂在1980年完工，迄今只有37年歷史，之所以成為古蹟純粹是政治因素造成，因此他建議應該廢止中正紀念堂的指定古蹟。

林俊憲今天在臉書表示，2007年扁政府為了推動轉型正義，打算拆除中正紀念堂圍牆與「大中至正」牌匾，時任台北市長的郝龍斌與台北市文化局長李永萍，為了抗拒轉型正義，刻意將中正紀念堂列為「暫定古蹟」，根據《文化資產保存法》第20條，暫定古蹟在審議期間內視同古蹟。

當時扁政府計畫因此受到阻撓，為了取回主導權，於是文建會將中正紀念堂公告為「國定古蹟」，主管機關就回到中央政府。但後來只成功將「大中至正」改成「自由廣場」，中正紀念堂的古蹟指定則持續到今天。

綜合媒體報導，林俊憲上午在立法院召開記者會表示，中正紀念堂是否能做為古蹟？令人質疑，因為它並非歷史建築，看不出它能成為古蹟的地方，比起台北市的大稻埕慈聖宮興建103年、行天宮49年、甚至國父紀念館45年都還不是古蹟，那為什麼中正紀念堂可以成為古蹟？很多人也對中正紀念堂居然是古蹟而感到莫名其妙。

而為了擺脫《文化資產保存法》的約束，他建議可以在《促進轉型正義條例草案》中，明訂中正紀念堂不具古蹟身分，或由文化部與相關部會提出具體轉型方案於行政院院會通過後，直接廢止古蹟指定。

對於林俊憲的提議，文化部文資局古蹟聚落組組長簡玉華說，依據「古蹟指定及廢止審查辦法」，廢止古蹟必須符合一定法律規範。不過文資法實施以來，目前還沒有廢除古蹟的案例。

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  • 民進黨立委林俊憲提議，應廢止中正紀念堂的國定古蹟身份。（圖擷自林俊憲臉書）

    民進黨立委林俊憲提議，應廢止中正紀念堂的國定古蹟身份。（圖擷自林俊憲臉書）

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