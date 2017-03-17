洪仲丘案和解 洪慈庸：還是無法諒解...

2017-03-17 12:11

〔記者鄭鴻達／台北報導〕陸軍下士洪仲丘父母昨在法庭上與6名被告和解，但唯獨對堅不認罪的陸軍542旅前旅長沈威志無法諒解。時代力量立委洪慈庸表示，她非常尊重父母的想法，昨天在庭上被告態度都不錯，但對她個人而言，對於案情部分，她沒辦法諒解。

高等法院昨開庭審理洪仲丘遭虐死案，沈威志稱不知部屬惡整洪仲丘，但最高法院認為沈接到求救簡訊未處置，有懈怠過失，因此撤銷二審的無罪判決，高院昨辯論終結，洪的父母於庭上同意與士官督導長范佐憲等6名被告和解，唯獨無法對堅不認罪的沈威志諒解。

洪仲丘姊姊洪慈庸今於立法院受訪指出，開庭前這段期間，被告一直都有透過辯護人接觸律師，表達對其所作所為感到非常抱歉，盼能達成和解，而她父母認為若被告道歉、願悔改，他們也願和解，讓彼此人生重新開始，對此「我非常尊重父母的想法」。

洪慈庸表示，開庭過程中被告態度還算不錯，但被告辯護人還是對犯行矢口否認，因此對於案情部分，她沒辦法諒解，但她充分尊重父母決定，對於542旅高階軍士官在過程中的瑕疵及惡意行為，她還是無法諒解，此事讓家庭破碎，在心中有很深的傷痛與遺憾。

洪慈庸表示，其他人都有表達歉意及和解態度，唯獨沈直到昨天都沒道歉或表示願和解，讓母親很不諒解，此案是個傷痛，不管父母或她想到此事，還是有走不出去的關頭，需要時間慢慢淡化，清明節將屆，將會到洪仲丘靈前說明，盼弟弟能放下，也保佑父母。