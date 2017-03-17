國民黨先前不知有385億？施錦芳：這很好笑

2017-03-17 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕面對不當黨產陸續被追討，國民黨開始自查舊有黨產，並於今日召開記者會表示，目前仍持有尚未兌償的中華民國政府美金債權，市值約385億元。對此不當黨產處理委員會發言人施錦芳認為，「國民黨以前都不知道自己有385億？這很好笑。」

據《聯合報》報導，施錦芳表示，這些債券要等國民黨申報以後再處理，因為國民黨可能要花一些時間來釐清該批債券的狀況。施錦芳說，不當黨產會一直在調查國民黨黨產，目前已有一定的掌握，之後都會公布，

施錦芳指出，國民黨不管之前處理過的或賣掉的黨產，應該都有完整的內部資料，國民黨願意開始整理，是值得肯定的事情，而不當黨產處理委員會對這些都會秉公處理。