黨主席選舉民調落後吳敦義 洪秀柱： 恭喜吳副民調很高

2017-03-17 11:43

［記者陳鈺馥／台北報導］國民黨黨魁選戰激烈，媒體民調顯示吳敦義民調領先現任黨主席洪秀柱。對此，洪秀柱今早受訪表示，民調本來就是起起伏伏，參考就好，恭喜前副總統吳敦義民調很高！

對於民進黨將進行中正紀念堂轉型工作，洪聞訊痛批，「民進黨做一點正經事好不好」，如果廢掉中正紀念堂就能讓台灣經濟起飛，讓社會更和平、和諧、進步、發展，「那你就去做吧！」

媒體詢問前總統馬英九日前在淡江大學演講，提及九二共識與兩岸問題。洪秀柱回答，「馬前總統所說的話，不就是我所說的話嗎」，自己一直在說要深化九二共識，希望更進一步促進兩岸了解，讓台灣與對岸更好。

針對美國總統川普和中國領導人習近平將展開「川習會」，洪指出，美國是幾十年來堅定支持中華民國的夥伴，期盼川普和習近平見面談話時，能對台灣有好處，不要把台灣做為籌碼，進而損害台灣權益。

相關影音