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高舉「忠孝節義」 國民黨砲轟李登輝「四不一沒有」

2017-03-17  13:00

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天上午安排客家事務委員會召開「『大器傳客』打造台灣成為全球客家交流平台」記者會，標語高舉「中山精神」、「忠孝節義」，文傳會副主委胡文琦藉此痛批前總統、前國民黨主席李登輝「四不一沒有」，「不忠、不孝、不節、不義，沒有禮、義、廉、恥」。

胡文琦表示，李登輝宣稱釣魚台是日本的，這是對中華民國不忠；過去說在退休後要去傳教，結果並沒有，背叛神是不孝；鴻禧山莊侵占他人土地則是不節；背叛國民黨還把黨帶入黑金深淵是不義。至於「一沒有」，就是沒有「禮、義、廉、恥」。

代表黨主席洪秀柱致詞的副主席林政則則表示，孫中山有開闊、海納百川的精神，才能領導革命成功，他並期許客家事務委員會重建中山精神，促進兩岸客家交流與服務世界各地的客屬。

國民黨客家事務委員會主委劉慶中則表示，孫中山受兩岸人民推崇，不像某些大人物被這邊也罵，那邊也罵，「中山精神」也可類比為「客家新精神」，但遺憾最近台灣社會開始批判孫中山，還有人推動去中山化、去蔣化，因此客家事務委員會要秉持「中山精神」，促進兩岸客家文化交流，要把台灣打造成為全球客家交流平台。

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  • 國民黨今天上午安排客家事務委員會召開「『大器傳客』打造台灣成為全球客家交流平台」記者會。（記者黃耀徵攝）

    國民黨今天上午安排客家事務委員會召開「『大器傳客』打造台灣成為全球客家交流平台」記者會。（記者黃耀徵攝）

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