| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》多明尼加暫領先 委國重砲傷退大利空 基金獎榮耀肯定的專業團隊
 首頁 > 政治

勤教時播中國肅貪影片 警方釋出影片澄清

嘉義市警察局副局長黃水藤開記者會澄清，方世君是為防貪才擷取中國影片畫面使用，為單純防貪宣導。（嘉義市警局提供）

2017-03-17  11:13

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市警局第二分局長方世君被爆去年利用聯合勤教會議，播放有中國國家主席習近平談話節目影片片段，向基層警員宣導政風廉潔，引發爭議，爆料者認為方世君為中高階警官，用對岸影片的用意可疑。對此，嘉義市警察局副局長黃水藤上午開記者會澄清，認為這是方世君為防貪才擷取畫面使用，為單純防貪宣導，已發文要求各單位主管，務必慎選宣導資料使用，警惕同仁守法守分。

嘉義市警察局今釋出二分局勤教時擷取的三個「永遠在路上」節目片段，內容包括中國被捕貪腐官員受庭審，以及覺得後悔等訪談，藉此澄清沒有播放習近平談話影像。

黃水藤今說，警局接獲投訴後經查，去年12月22日第二分局在聯合勤教時，自中國「永遠在路上」影片中，擷取貪瀆被捕官員的懺悔說法影片，並未從頭播放，而每段影片播放約1到2分鐘後，二分局長方世君隨即口頭補充提示以此案例為戒，並無任何要員警效忠中國、提及習近平反貪腐等說詞，為避免宣導資料引起不必要聯想，已要求各單位主管慎選宣導資料或案例。

媒體提問，「影片確定沒有習近平談話？」黃水藤說，影片沒有習近平談話畫面，他也強調，各單位主管要慎選宣導資料，因平時利用各種場合就已宣導，只是他引用含習近平談話影片中，貪腐官員的懺悔等片段，引發不必要聯想，「值得借鏡」。

針對是否為方世君製作的影片？黃水藤說，所有宣導資料都由相關業務單位準備，再來看哪個適當畫面、用以擷取跟播放，相關人員是否有懲處？黃水藤說會深入了解後做處置。

二分局長方世君面對記者受訪則回應，該影音檔是由業務單位準備，用網路擷取部分畫面，他口頭要警員注意春節將近，不要受賄、送禮，防範貪瀆案件發生，沒有想太多，針對播放對岸影片，當場有無覺得不妥？方世君表示，事先沒看過該影音檔，現場看則都是貪污官員被捕懺悔錄，影片無習近平談話內容。（12：39更新）

相關影音（嘉義市警局提供）

廣告
  • 嘉義市警察局副局長黃水藤今上午表示，經了解，第二分局長方世君是為反貪腐宣導，才由業務單位擷取中國影片，且影片中無中國國家主席習近平的談話影像。（記者王善嬿攝）

    嘉義市警察局副局長黃水藤今上午表示，經了解，第二分局長方世君是為反貪腐宣導，才由業務單位擷取中國影片，且影片中無中國國家主席習近平的談話影像。（記者王善嬿攝）

  • 嘉義市警察局第二分局長方世君被爆在勤教會議中，播放中國國家主席習近平有關貪腐的談話內容，引發爭議。（資料照，記者丁偉杰翻攝）

    嘉義市警察局第二分局長方世君被爆在勤教會議中，播放中國國家主席習近平有關貪腐的談話內容，引發爭議。（資料照，記者丁偉杰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 方世君 習近平
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：勤教時播中國肅貪影片 警方釋出影片澄清


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.