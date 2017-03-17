勤教時播中國肅貪影片 警方釋出影片澄清
嘉義市警察局副局長黃水藤開記者會澄清，方世君是為防貪才擷取中國影片畫面使用，為單純防貪宣導。（嘉義市警局提供）
〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市警局第二分局長方世君被爆去年利用聯合勤教會議，播放有中國國家主席習近平談話節目影片片段，向基層警員宣導政風廉潔，引發爭議，爆料者認為方世君為中高階警官，用對岸影片的用意可疑。對此，嘉義市警察局副局長黃水藤上午開記者會澄清，認為這是方世君為防貪才擷取畫面使用，為單純防貪宣導，已發文要求各單位主管，務必慎選宣導資料使用，警惕同仁守法守分。
嘉義市警察局今釋出二分局勤教時擷取的三個「永遠在路上」節目片段，內容包括中國被捕貪腐官員受庭審，以及覺得後悔等訪談，藉此澄清沒有播放習近平談話影像。
黃水藤今說，警局接獲投訴後經查，去年12月22日第二分局在聯合勤教時，自中國「永遠在路上」影片中，擷取貪瀆被捕官員的懺悔說法影片，並未從頭播放，而每段影片播放約1到2分鐘後，二分局長方世君隨即口頭補充提示以此案例為戒，並無任何要員警效忠中國、提及習近平反貪腐等說詞，為避免宣導資料引起不必要聯想，已要求各單位主管慎選宣導資料或案例。
媒體提問，「影片確定沒有習近平談話？」黃水藤說，影片沒有習近平談話畫面，他也強調，各單位主管要慎選宣導資料，因平時利用各種場合就已宣導，只是他引用含習近平談話影片中，貪腐官員的懺悔等片段，引發不必要聯想，「值得借鏡」。
針對是否為方世君製作的影片？黃水藤說，所有宣導資料都由相關業務單位準備，再來看哪個適當畫面、用以擷取跟播放，相關人員是否有懲處？黃水藤說會深入了解後做處置。
二分局長方世君面對記者受訪則回應，該影音檔是由業務單位準備，用網路擷取部分畫面，他口頭要警員注意春節將近，不要受賄、送禮，防範貪瀆案件發生，沒有想太多，針對播放對岸影片，當場有無覺得不妥？方世君表示，事先沒看過該影音檔，現場看則都是貪污官員被捕懺悔錄，影片無習近平談話內容。（12：39更新）
相關影音（嘉義市警局提供）
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