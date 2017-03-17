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誰能代表KMT選總統 郝龍斌點名郭台銘和「他」

2017-03-17  10:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前台北市長、國民黨副主席郝龍斌今南下高雄拜訪基層榮民，郝龍斌與榮民座談時，先批評蔡英文施政無能，再替馬英九喊冤，郝話鋒一轉，直說自己參選黨主席不是為了選2020的總統，目前能代表國民黨參選、且外界呼聲最高的郭台銘，或是像裕隆集團總裁嚴凱泰這樣有遠見的企業家願意出來承擔，他一定支持到底。

郝龍斌一早南下高雄展開一整天拜會基層的行程，首站來到岡山區後紅社區與百餘位支持者座談。郝龍斌直指，他自己是眷村子弟，能夠再跟這些老榮民們聊聊天，感覺非常好，他更強調，國民黨過去脫離基層太久，因此在2014、2016兩次選舉大敗， 如今民進黨執政民怨四起，國民黨聲望卻也沒有太大起色，因此他要競選黨主席，徹底改革國民黨。

郝說，身為黨主席本身要無私，不可以把黨主席位置當成下一個位置的跳板，誰能夠認同國民黨理念，並得到絕大部分的民眾支持，協助國民黨重返執政，我們就支持誰；目前民意認為郭台銘是國民黨最強的候選人，如果郭是最強的候選人，他會窮盡「洪荒之力」請郭台銘出來代表國民黨參選總統。

此外，針對新進黨員入黨及27名中常委，黨欲修改黨代表選舉辦法的爭議，郝認為，年輕黨員是國民黨茁壯的力量，黨中央既然已經公告黨代表選舉辦法，就應該守護信賴保護原則，他不希望國民黨的家務事，還得透過法院解決，也希望下次中常會能有一個較好的結果。

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  • 國民黨副主席郝龍斌南下高雄與基層榮民座談。（記者黃佳琳攝）

    國民黨副主席郝龍斌南下高雄與基層榮民座談。（記者黃佳琳攝）

  • 高雄支持者爭相與郝龍斌合影留念。（記者黃佳琳攝）

    高雄支持者爭相與郝龍斌合影留念。（記者黃佳琳攝）

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相關關鍵字： 嚴凱泰 郝龍斌 郭台銘
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