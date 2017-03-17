一例一休爭議多 林全：主因過去勞基法沒落實

2017-03-17 09:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕一例一休上路逾3個月，引發部分民間聲音反彈。行政院長林全今天表示，最近發覺許多抱怨和一例一休沒有關係，主要是和「過去勞基法沒落實有關」。林全表示，將持續關注對產業的影響，也會充分與業界溝通如何因應勞基法新制。

《勞基法》修正後，一例一休正式上路，強調加班費加成與全國休假日一致與強化勞工特休權益等，卻引發部分聲音反彈，表示排班困難與導致物價上漲等等問題。立法院國民黨團近日連番痛批政府對一例一休亂象視而不見，要求應再度修法；南投縣長林明溱昨也專程到台北立法院，參與國民黨團記者會批評一例一休的記者會，更表示南投縣擬不施行一例一休。

林全今早出席施政總質詢前受訪表示，一例一休相關爭議，他都尊重權責機關勞動部的考量與處理。至於外界的反彈聲音，林全表示，業者會就整體經營環境進行討論，而政府近來發覺，許多抱怨其實和一例一休沒有關係，主要和「過去勞基法沒落實有關」。林全說，許多規定「老早存在」，但過去沒有落實或沒有嚴格執行，一旦開始落實或重新檢視勞基法時，就出現問題。

林全也說，將會繼續關注一例一休對產業的影響，也會和業界充分溝通，告訴他們如何因應目前的法律。