| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

一例一休爭議多 林全：主因過去勞基法沒落實

2017-03-17  09:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕一例一休上路逾3個月，引發部分民間聲音反彈。行政院長林全今天表示，最近發覺許多抱怨和一例一休沒有關係，主要是和「過去勞基法沒落實有關」。林全表示，將持續關注對產業的影響，也會充分與業界溝通如何因應勞基法新制。

《勞基法》修正後，一例一休正式上路，強調加班費加成與全國休假日一致與強化勞工特休權益等，卻引發部分聲音反彈，表示排班困難與導致物價上漲等等問題。立法院國民黨團近日連番痛批政府對一例一休亂象視而不見，要求應再度修法；南投縣長林明溱昨也專程到台北立法院，參與國民黨團記者會批評一例一休的記者會，更表示南投縣擬不施行一例一休。

林全今早出席施政總質詢前受訪表示，一例一休相關爭議，他都尊重權責機關勞動部的考量與處理。至於外界的反彈聲音，林全表示，業者會就整體經營環境進行討論，而政府近來發覺，許多抱怨其實和一例一休沒有關係，主要和「過去勞基法沒落實有關」。林全說，許多規定「老早存在」，但過去沒有落實或沒有嚴格執行，一旦開始落實或重新檢視勞基法時，就出現問題。

林全也說，將會繼續關注一例一休對產業的影響，也會和業界充分溝通，告訴他們如何因應目前的法律。

廣告
  • 林全表示，許多抱怨和一例一休沒有關係，主要是和「過去勞基法沒落實有關」。（資料照，記者廖振輝攝）

    林全表示，許多抱怨和一例一休沒有關係，主要是和「過去勞基法沒落實有關」。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一例一休 勞基法 林全
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：一例一休爭議多 林全：主因過去勞基法沒落實


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.