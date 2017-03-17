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力挺李登輝 管碧玲：楊仁壽週六演講時應道歉

2017-03-17  08:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕對於前總統李登輝遭前大法官楊仁壽批評「照領終身俸」﹗﹖立委管碧玲今透過臉書力挺李登輝，強調李登輝並沒終身俸、禮遇也非終身，反批楊仁壽身為法律人、不應如此草率抹黑，他建議楊仁壽在週六上午公開演講時，應公開對此道歉。

管媽在臉書指出，李前總統是我非常敬重的人，他穩住後蔣時期政局，既化解宮廷政變、解構軍事強人，也渡過威權復辟的危機，在他手中，台灣完成政權和平轉移。

管媽認為，90幾歲了，李前總統還常常風塵僕僕，國內外奔波演講，為台灣的民主安全與自主，不辭辛勞。

這次他被楊仁壽抓出來打，一定很生氣，管媽很不捨，也以條列方式為李登輝澄清，一李前總統卸任時主動放棄十八趴，並沒有終身俸，二、任職多久年限就禮遇多久，並非終身禮遇，三、這些資訊都是法律明訂的，一般人不懂就算了，楊仁壽身為法律人，不應如此草率抹黑。

管媽呼籲楊仁壽，在週六上午公開演講（年金議題），應該藉此公開道歉。

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  • 管碧玲建議楊仁壽週六上午演說時，向李登輝道歉（翻攝管碧玲臉書）

    管碧玲建議楊仁壽週六上午演說時，向李登輝道歉（翻攝管碧玲臉書）

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