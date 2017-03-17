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林岱樺狂出包 綠營大老擔憂「這件事」重演

林岱樺日前捲入放生說、關說爭議。（資料照）

2017-03-17  08:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市立委林岱樺日前因「放生說」遭到批評，接著又被爆疑似關說中油內部人事，綠營大老透露，林岱樺這次出包，很可能又把黨內派系鬥爭直接端上檯面！

民進黨內不少大將表態將參與2018縣市長選舉，尤其在高雄更是競爭激烈，綠委陳其邁、管碧玲、林岱樺、劉世芳、趙天麟等5位在地綠委皆有意參選，競爭相當激烈，常相互較勁，就連高雄市長陳菊，都曾為此出來喊話：「黨內競爭大家別忘了團結，不要刀刀見骨」。

《時報周刊》報導，前總統陳水扁和第一夫人吳淑珍當年被起訴時，林岱樺立刻在黨內率先開第一槍，要求陳水扁下台，結果被其他派系圍剿，也點燃派系鬥爭導火線，甚至最後演變成「11寇事件」，重創新系。

報導指出，綠營大老透露，這次林岱樺主持野生動物保法修正草案協商的脫序演出，就是急著想要爭搶媒體曝光度，爭取2018高雄市長提名，但是各派系為了2018年選舉，恐怕又會讓黨內派系鬥爭重演。

綠營大老指出，在為了防止各派系搶食地盤、避免「11寇事件」重演，新系數度主動出擊，但此舉也使得派系衝突一觸即發，這次林岱樺出包遭圍剿，也凸顯了問題的嚴重性。

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