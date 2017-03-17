糗！馬英九怎麽跟陳水扁撞衫

2017-03-17 05:49

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前總統馬英九因洩密案被起訴後，昨天一早穿著「建中制服」外出運動，眼尖的網友發現，這畫面「似曾相識」，網路上討論起來，結果立刻有人做出電腦合成畫面，答案就是很像陳水扁入獄後第2天的穿著。

有網友說，建中的制服太無辜了，怎麼跟台北監獄的冬季制服那麼像，2個前後任的總統穿著幾乎一樣，「這是透露出何種訊息」。有人認為馬總統想法異於常人，是要凸顯自己很節檢嗎？

綠色陣線聯盟監事林長茂說，馬英九就是「假掰（惺惺作態）」，「用補了再補的球鞋說明自己很節儉」，演多了人們就驗煩，洩密就洩密，等著被抓去關吧！ 剛好跟陳水扁穿得一樣一樣，這是巧合，也是定數。@，@照片已取得同意）