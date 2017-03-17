司改會議》醫院設受刑人專區 可行性受質疑
〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第五分組16日開第二次會議，討論收容人的醫療人權問題，部分委員認為監所可與附近醫療院所合作，在院內成立醫療專區，但受邀列席的衛生福利部與法務部代表態度保留，對可行性存疑，因此第五分組召集人梁永煌裁示，請相關部會針對醫療專區及監所自設醫療院所兩個方案，提出評估報告。
衛生福利部心理及口腔健康司報告指出，二代健保103年起，已將收容人納入保險對象，每期三年，目前是第二期，提供54個矯正機關醫療服務，經過統計，收容人看診的科別比例，與外界並無太大差異。
健保每年花在每位收容人身上約近2萬元，收容人對醫療的滿意度則高達九成，而矯正機關內的醫療服務與診療空間，經過衛福部調查，均符合標準。
與會委員、更生團契志工劉北元表示，健保雖然改善監所的醫療情況，但容納量依舊不夠，受刑人如感冒要看醫生，必須打報告，等到三至四天才有機會看到醫生，牙科要夠久，約兩個星期。
劉北元舉例，拉肚子要看醫生，得先打報告，等到3天後看到醫生了，病也好了，但不能不去，不然會被認為添麻煩。
宜蘭監獄戒護科管理員林文蔚指出，監所藥物集中管理，由監所人員發藥，這樣對嗎？而假日沒有醫療人員駐守，戒護人員只能自行判斷收容人生命跡象是否正常，如果不幸死了，誰負責？
台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊，我們的監所製造不健康的身心環境，再用全民的健保費處理這些問題，還有負擔他們出獄後的社會成本，這是不正確的，希望受刑人的醫療權益跟一般民眾一樣，也希望監獄裡面的醫政人員能獨立在獄政外，醫療決策不受監所人員期待干預。
部分委員以羅東聖母醫院為例，該院專門撥出一個樓層，供宜蘭監獄的受刑人看診，提供完整的診療，因此提案希望全國的矯正機關能依此模式，與附近的醫療院所合作，成立專區。
法務部矯正署回應，目前面臨的困境是醫院不跟矯正機關簽約，因為有些醫院每天都滿床，無法提供收容人看診專區，合作的主控權並不全在監所端。
心口司則說，這個模式曾實施過，但後來全都裁掉，因為戒護人力不夠，醫院覺得戒護人力不夠，不敢幫忙醫治，這是一個現實的情況。
經過討論，第五分組召集人梁永煌裁定，請相關主管機關於一個月內，針對「分區增設矯正機構附設醫療院所」及「法務部與衛生福利部於矯正機關附近之醫療院所設置醫療專區」提供書面評估報告，再行討論。
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